Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiges Bike gestohlen

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Turnvater-Jahn-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Das Fahrrad war am Treppengeländer angeschlossen, die Fahrraddiebe sägten einen Geländerstab ab und entwendeten das Bike. Es handelt sich um ein rotes Pedelec des Herstellers "Kalkhoff", Typ "i10" im Wert von 3.600 Euro. Der Sachschaden am Geländer beläuft sich auf 200 Euro.

Wer hat Beobachtungen zur Tat oder verdächtigen Personen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib des Bikes machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0177307/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell