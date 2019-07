Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Politische Graffiti

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachten Unbekannte mehrere Schmierereien an öffentlichen Gebäuden im Stadtkern an, unter anderem auch an der Fassade der Kirche. Mit schwarzer Farbe wurden Schriftzüge mit rechtsextremistischem Hintergrund aufgesprüht. Die Beseitigungskosten werden auf insgesamt 3.000 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Personen oder die Taten selbst beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweis-Nr. 0177280/2019. (jk)

