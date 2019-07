Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Opel-Fahrer

Eisenach (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag, gegen 02:40 Uhr wurde in der Clemensstraße in Eisenach ein 56jähriger Mann aus Wutha-Farnroda mit seinem Opel Corsa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde aufgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (mwi)

