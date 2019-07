Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsdelikte

Gotha, Schwabhausen - LK Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag konnten mehrere Verkehrsdelikte im Landkreis Gotha festgestellt werden. Gegen 19:50 Uhr verlief ein durchgeführter Drogenvortest bei einem 29-jährigen Nissanfahrer aus Gotha positiv. Der Mann wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Oststraße in Gotha kontrolliert. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Mit 2,06 Promille auf dem Fahrrad wurde ein 37-jährige Frau aus Gotha um 23:45 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße in Gotha fahrend festgestellt. Auffällig ist die Frau den Kollegen geworden, da sie direkt vor den Streifenwagen stürzte. Der Grund wurde dann schnell klar. Auch die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen und auf sie wartet ein Strafverfahren. Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Zeugin ein Renault auf, welcher in Schlangenlinien die B 247 befuhr. Die eingesetzen Beamten konnten den Pkw bei einem Schnellrestaurant feststellen und dank der Zeugin den Fahrer identifizieren. Der 18-jährige Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dies hatte ein Blutentnahme und ein Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Folge. Das Bedauerliche an der Situation war, dass ein Mitfahrer sowohl im Besitz einer gültigen Faherlaubnis, als auch fahrtauglich gewesen wäre. (sw)

