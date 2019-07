Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tankstelle um Benzin und Vodka erleichtert

Arnstadt (ots)

Als besonders dreist kann man das Verhalten eines Autofahrers am Samstagnachmittag an einer Tankstelle in der Ichtershäuser Straße bezeichnen. Ein Opel-Fahrer tankte sein Auto und ging in die Tankstelle, jedoch nicht, um zu bezahlen, sondern um sich dort eine Flasche Vodka einzustecken und danach samt Opel abzuhauen. Die sofort informierte Polizei konnte ihn jedoch in Rudisleben stoppen, die Polizisten mussten zu ihrer Überraschung dann feststellen, das der Fahrer zuvor wohl selbst ordentlich "getankt" hatte, mehr als 2 Promille wurden bei ihm gemessen. Die gestohlene Vodka-Flasche lag im Auto, war aber zum Glück noch nicht geöffnet und konnte so der Tankstelle wieder zurückgebracht werden. Eine Fahrerlaubnis hatte der 39-jährige lettische Mann nicht, da der Opel auch nicht mehr versichert war, wurde dieser an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen. (ef)

