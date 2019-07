Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Automat aufgebrochen

Gamstädt - LK Gotha (ots)

Unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum von Freitag, 12.07.19, 15 Uhr bis Samstag, 13.7.19, 04.45 Uhr in einen Agrarbetrieb in Gamstädt in der Ermstedter Straße ein. Ziel der Täter war die Milchtankstelle. Hier wurde der Automat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld, sowie Zubehör zum Automaten entwendet. Der Gesamtbeuteschaden betrug 300 Euro. Der Sachschaden belief sich auf 20 Euro. (sw)

