Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen

Gotha (ots)

Ein sehr auffällig oranges Mountainbike war die Beute von unbekannten Tätern, welche es aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Gotha in der Schlichtenstraße gestohlen hatten. Wie sich die Täter Zutritt zum Wohnhaus verschaffen konnten, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Keller, in dem sich das Fahrrad befand, wurde gewaltsam geöffnet und das Mountainbike im Wert von 600 Euro daraus entnommen. Als Tatzeitraum wurde der 28.06.19 bis 10.07.19 angegeben. (sw)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell