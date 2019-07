Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: mutmaßlicher Drogenhändler ins Netz gegangen

Ilmenau (ots)

Freitagnacht ging der Polizei in Ilmenau ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz, als dieser mit einem Auto in der Stadt umherfuhr. Anfangs versuchte er sich der Kontrolle durch Flucht mit seinem Auto zu entziehen, konnte jedoch gestoppt und der 30-jährige Fahrer festgenommen werden. In dem Auto wurden Drogen, Bargeld, ein großes Messer und weitere gefährliche Gegenstände gefunden, der Fahrer selbst stand auch unter Drogeneinfluss, hatte wie selbstverständlich keine Fahrerlaubnis und das Auto war weder versichert noch zugelassen. Der Mann, welcher im Bereich Suhl wohnte, hatte augenscheinlich aus seinen letzten Aufenthalten im Gefängniss nicht die richtigen Lehren gezogen, sodass er auf richterlichen Beschluss nun sofort wieder ins Gefängnis wanderte. (ef)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell