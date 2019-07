Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: mehrere Flaschen Schnaps im Supermarkt geklaut

Arnstadt (ots)

Ein amtsbekannter 28-jähriger Mann ging am Samstagmittag zur besten Einkaufszeit in den Rewe-Markt in der Ichtershäuser Straße, stecke in aller Ruhe mehrere Flaschen Schnaps in seinen Rucksack und rannte dann mit seiner "Beute" davon. Dumm nur, das er den Verkäuferinnen aus vorangegangenen Diebstählen bereits bestens bekannt ist. Eine Anzeige wurde durch die Polizei aufgenommen. (ef)

