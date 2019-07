Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter berauschenden Mitteln

Gotha (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 20:30 Uhr in Gotha in der Harjesstraße wurden bei einem 22-jährigen VW-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein darauf folgender positver Drogenvortest bestätigte die Vermutung der Beamten. Eine Blutentnahme, die sofortige Unterbindung der Weiterfahrt und eine Anzeige hatte dies für den Mann zur Folge. Darüber hinaus wurden bei einem 26-jährigen Mitfahrer eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Die Drogen wurden dem Mann an Ort und Stelle entzogen und eine separate Anzeige gefertigt. Bereits eine Stunde zuvor, ebenfalls in der Harjesstraße, ereilte einem 29-jähriger Mann das gleiche Schicksal. Auch bei ihm wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Nach erfolgter Blutentnahme und Unterbindung der Weiterfahrt, erwartet den KIA-Fahrer ebenfalls eine Anzeige. (sw)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell