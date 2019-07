Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Barhocker Nachdruck verliehen

Gotha (ots)

Zu einem Streit zwischen Gästen einer Bar am Buttermarkt in Gotha kam es am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr. Einem 19-jährigen Gast fiel das Fehlen seiner Geldbörse auf, nachdem er das Lokal bereits verlassen hatte. Also kam er zurück, positionierte sich im Eingangsbereich und verlangte von den noch anwesenden Gästen die Herausgabe seiner Geldbörse. Die Lage spitzte sich dermaßen zu, dass der 19-jährige zu einem Barhocker griff, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Die Polizei konnte rechtzeitig eingreifen und Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand. Zu einer Herausgabe bzw. einem Auffinden der Geldbörse kam es nicht. Gegen den 19-jährigen Mann wurde Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet. (sw)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell