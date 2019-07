Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Drogen erwischt

Gotha (ots)

Zu einer Ruhestörung wurden Beamte des Inspektionsdienst Gotha am Freitag gegen 18:30 Uhr in die Moßlerstraße in Gotha gerufen. Im Rahmen der Personalienerhebung wurden bei einem 28-jährigen Mann eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin festgestellt. Die Drogen des Mannes, welcher nicht in die Wohnung gehörte, wurden beschlagnahmt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. (sw)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell