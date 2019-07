Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fensterscheibe beschädigt

Waltershausen - LK Gotha (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend die Fensterscheibe eines leerstehenden Geschäfts an der Klaustorpassage in Waltershausen in der Hauptstraße beschädigt. Ob ein davor liegendes Fahrrad etwas mit dem Sachverhalt zu tun hatte, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Ebenfalls noch nicht bekannt ist der Eigentümer der Immobile und damit verbunden der Geschädigte. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der genaue Sachschaden konnte nicht beziffert werden. (sw)

