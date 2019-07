Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma

Sonneborn - Landkreis Gotha (ots)

Heute Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Grundstück einer Firma Am Arzbach und brachen in das Firmengebäude ein. Gestohlen wurden Arbeitsmaterialien im Wert von etwa 4.000 Euro, darunter Tablets, Laptops und Telefone. Die mutmaßlichen Täter entfernten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0175908/2019. (jk)

