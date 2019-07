Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw verselbständigt sich

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

In der Bergrat-Mahr-Straße parkte ein 26-Jähriger gestern Nachmittag seinen Ford, sicherte ihn jedoch nicht ausreichend gegen Wegrollen. Das Fahrzeug machte sich selbständig und kollidierte mit einem VW, der in der Nähe abgestellt war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (jk)

