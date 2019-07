Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte versucht

Mechterstädt - Landkreis Gotha (ots)

Innerhalb der vergangenen Woche versuchten Unbekannte, in eine Gaststätte in der Hauptstraße einzubrechen. Mehrfach wurde an der Eingangstür zur Gaststätte gehebelt, das Eindringen gelang jedoch nicht. Die gescheiterten Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von 1.000 Euro.

Wer hat Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen oder der Tathandlung gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0175949/2019. (jk)

