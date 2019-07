Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schulgebäude beschmiert

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots)

An der Staatlichen Regelschule "Am Rennsteig" brachten Unbekannte über Nacht mehrere Schmierereien an. An den Wänden des Schulgebäudes wurden diverse Schriftzüge aufgesprüht, eine politische Tatmotivation ist nicht erkennbar. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0175956/2019. (jk)

