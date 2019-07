Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verwüstungen in der Gartenanlage

Eisenach (ots)

Heute Nacht streifte ein 41-Jähriger durch die Gartenanlage im Fischbacher Weg und wütete herum. An mehreren Gärten verursachte er dabei Beschädigungen, unter anderem zerschlug er die Scheibe eines Gartenhauses, zertrampelte einen Gartenzaun und und riss das Schloss einer Gartentür ab. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei nahm den 41-Jährigen in Gewahrsam, sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest fielen negativ aus. Zur Untersuchung des Mannes wurde ein Arzt hinzugezogen, anschließend wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert. (jk)

