Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Garage

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in eine Garage des Garagenkomplexes in der Karl-Marx-Straße eingebrochen. Das Garagentor wurde gewaltsam geöffnet und die Garage betreten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0175274/2019. (jk)

