Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr gestern Mittag entwendeten unbekannte aus einem unverschlossenen Peugeot eine Handtasche. Das Fahrzeug war am Freizeitzentrum in der Steinbachstraße abgestellt. In der Handtasche befanden sich unter anderem persönliche Dokumente, ein Mobiltelefon und die Fahrzeugschlüssel. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Personen oder die Tat selbst beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0175406/2019. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell