LPI-GTH: Zahlreiche Beschädigungen durch Schmierereien

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag mehrere Objekte in Gehren. Mit Sprühfarbe wurden Graffiti mit Fußballfan-Bezug und politisch linksmotivierten Schriftzügen an Bushaltestellen, Stromverteilerkästen, Leitpfosten, Schildern, einem Tabakautomaten und einem Kleidercontainer angebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0175077/2019 entgegen. (jk)

