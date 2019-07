Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aus dem Fahrzeug gestohlen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch war auf einem Parkplatz an der Professor-Schmidt-Straße ein Baufahrzeug abgestellt. Unbekannte drangen in das Fahrzeuginnere ein und bauten das Autoradio sowie den Zigarettenanzünder aus. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe anschließend aus dem Staub.

Wer hat Beobachtungen zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0174367/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell