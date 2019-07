Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Rausch gefahren und Schlagring dabei

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

In der Ohrdrufer Straße stoppte die Polizei gestern am späten Abend einen BMW. Das Fahrzeug und der 25-jährige Fahrzeugführer wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest verlief positiv. Zudem führte er in seiner Tasche verbotenerweise einen Schlagring mit. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Auf ihn warten nun Anzeigen wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln und Verstoß gegen das Waffengesetz. (jk)

