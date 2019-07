Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Creuzburg - Wartburgkreis (ots)

Eine 34-Jährige fuhr heute Morgen gegen 05:45 Uhr mit einem VW auf der B 250 von Volteroda nach Creuzburg. In einer Linkskurve auf abschüssiger Fahrbahn kam sie mit ihrem Pkw von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und kam an einer Böschung zum Stehen. Die 34-Jährige verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. (jk)

