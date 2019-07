Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Klapprad gestohlen

Eisenach (ots)

In den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße brachen Unbekannte zwischen Sonntagmittag und gestern Abend ein. Gestohlen wurde ein weißes Klapprad im Wert von 200 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen oder Verbleib des Fahrrads bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0174446/2019. (jk)

