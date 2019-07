Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radio aus Keller gestohlen

Eisenach (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Aus einem Kellerverschlag wurde eine 3-teilige Radioanlage und ein Kasten Limo gestohlen, der Gesamtwert wird auf 160 Euro geschätzt. Die gestohlene Audioanlage ist vom Hersteller "Onkyo", Typ "DX-7210/7110" und der Farbe schwarz. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0174431/2019. (jk)

