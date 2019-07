Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiger BMW gestohlen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Gegen 02:30 Uhr gestern Morgen wurde aus einem Ilmenauer Autohaus ein schwarzer 740er BMW gestohlen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen IL-TU 100 befand sich zu Reparaturarbeiten in der Werkstatt. Die Autodiebe fuhren mit dem BMW vermutlich in Richtung Arnstadt und wurden gegen 06:00 Uhr in Holzhausen gesehen. Anschließend verbrachten sie das Fahrzeug über Bittstädt auf den Truppenübungsplatz in Ohrdruf - der BMW wurde gestern Nachmittag völlig demoliert dort aufgefunden. Sachschaden: 120.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben oder Angaben zu Personen machen können, die sich in oder an dem Pkw befanden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweis-Nr. 0173732/2019. (jk)

