Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diesel gestohlen und Müll verbrannt

Kornhochheim - Landkreis Gotha (ots)

Heute gegen Mitternacht begaben sich Unbekannte mit einem silberfarbenen Fahrzeug auf ein Firmengelände Am Hochheimer See und brachen von zwei Pkw die Tankdeckel auf. Aus den Fahrzeugen wurde eine unbekannte Menge Diesel abgezapft und damit anschließend die beiden Tankdeckel sowie Müllsäcke verbrannt. Dabei gerieten etwa 20 qm Wiese in Brand, ebenfalls wurde eines der Fahrzeuge durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben oder Angaben zu dem silbernen Pkw oder verdächtigen Personen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0174048/2019. (jk)

