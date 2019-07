Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diesel-Diebe verschütten Teil der Beute

Manebach - Ilm-Kreis (ots)

Von einem Bagger, der an einer Baustelle Am Bahnhof abgestellt war, entwendeten Unbekannte heute Nacht etwa hundert Liter Dieselkraftstoff. Dabei verschütteten die mutmaßlichen Täter erheblich viel Diesel auf dem Untergrund um den Bagger herum. Die Freiwillige Feuerwehr Manebach wurde zum Binden des Kraftstoffs hinzugerufen. Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls, Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0173607/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell