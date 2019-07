Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit verletzter Person

Stregda - Eisenach (ots)

Eine 38-Jährige und eine 45-Jährige fuhren gestern mit ihren Pkw hintereinander auf der L 1021 von Hötzelsroda in Richtung L 1016. Nachdem beide an der Einmündung zur L 1016 gehalten hatten, fuhr die 38-Jährige mit ihrem Opel an, hielt jedoch kurz darauf wieder. Die 45-Jährige bemerkte das erneute Halten zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf den Opel der 38-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die 38-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. (jk)

