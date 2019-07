Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in einen Imbiss

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

In einen Imbiss in der Alfred-Ley-Straße sind Unbekannte heute Nacht eingebrochen. Die Thekenfenster mitsamt Jalousie wurden gewaltsam geöffnet, anschließend drangen die mutmaßlichen Täter in das Objekt ein. Die Einbrecher erbeuteten eine Kasse mit Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0173600/2019 entgegen. (jk)

