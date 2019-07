Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gestohlenes Motorrad gefunden

Arnstadt, Dornheim - Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag stahlen Unbekannte in der Schönbrunnstraße in Arnstadt ein Motorrad "MZ" vom Typ "ETZ 250". Die Polizei berichtete.

Gestern Abend informierte ein 80-jähriger Dornheimer die Polizei, dass am Sonntagabend eine unbekannte Person bei ihm war und nach einer Luftpumpe fragte - der Mann hatte einen Platten an seinem Motorrad. Da der Senior kein funktionstüchtiges Gerät zur Hand hatte, verschwand der Mann und ließ das Motorrad stehen. Als der 80-Jährige gestern in der Zeitung von dem gestohlenen Kraftrad las, erkannte er das zurückgelassene Motorrad sofort und informierte die Polizei. Es handelte sich um die gestohlene MZ. Das Motorrad konnte an den erfreuten Eigentümer zurückgegeben werden. Die Ermittlungen zur Diebstahlhandlung sowie zu der unbekannten Person dauern an. (jk)

