Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährlich übermüdet im Straßenverkehr

Wilhelmthal - Wartburgkreis (ots)

Heute Mittag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw Skoda, der in Schlangenlinien auf der B 19 von der Hohen Sonne in Richtung Eisenach fuhr, dabei die Kurven schnitt und teilweise auf die Gegenfahrbahn kam. Ein Fahrzeug im Gegenverkehr mussten dem Skoda sogar mit einer Notbremsung ausweichen. Die Polizei stoppte den Skoda. Der 63-jährige Fahrer pustete 0,0 Promille, gab jedoch an, seit der Nacht gearbeitet zu haben. Er war anscheinend so übermüdet, dass er nicht mehr sicher am Straßenverkehr teilnehmen konnte. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell