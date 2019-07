Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tierquäler verletzten Katze

Singen - Ilm-Kreis (ots)

Bereits am 01.05.2019 im Zeitraum zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr wurde in Singen eine neun Monate alte Katze (Norwegische Waldkatze) lebendig skalpiert. Das Fell wurde mitsamt der Haut vom Körper der Katze abgezogen. Nachdem das Tier schwer verletzt zu seinen Besitzern zurückgekehrt war, wurde es sofort in eine Tierklinik eingeliefert. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen musste die Katze jedoch eingeschläfert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zu diesem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Wer hat Beobachtungen zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen im Bereich Singen im Tatzeitraum gemacht? Wer hat möglicherweise im Zeitraum vor oder nach der Tat verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge im Bereich Singen gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweis-Nr. 0116063/2019. (jk)

