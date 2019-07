Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kettensäge gestohlen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag zu Montag in eine Gartenlaube in der Ohrdrufer Straße ein. Die Eingangstür wurde aufgebrochen und aus der Hütte eine Kettensäge von "Einhell" im Wert von 100 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0171835/2019. (jk)

