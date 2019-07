Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Radfahrer am Fußgängerüberweg

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Am späten Vormittag befuhr gestern ein 67-Jähriger mit einem VW die Straße "Mühltor" in Richtung Poststraße. Am Fußgängerüberweg zur Friedrich-Hofmann-Straße hielt der Pkw-Fahrer, um Fußgänger passieren zu lassen. Als er anschließend weiter fuhr, überquerte ein 20-Jähriger auf dem Fahrrad den Fußgängerüberweg und kollidierte mit dem Pkw im Bereich des vorderen Kotflügels. Der junge Mann wurde infolge des Aufpralls über die Motorhaube des VW geschleudert und verletzte sich leicht. Nach anschließender Behandlung im Krankenhaus konnte er wieder entlassen werden. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand Sachschaden, der 67-Jährige kam mit einem Schrecken davon.

+++ Hinweis Ihrer Polizei +++

Gemäß § 26 der Straßenverkehrsordnung ist "zu Fuß Gehenden sowie Fahrenden von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen," das Passieren des Fußgängerüberwegs zu ermöglichen. Radfahrer haben bei Benutzung des Fußgängerüberwegs demnach abzusteigen und ihr Rad über diesen zu schieben. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell