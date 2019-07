Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schmierereien an der Fassade

Eisenach (ots)

Heute Vormittag wurde an der Außenfassade eines Einkaufsmarktes in der Adam-Opel-Straße ein Graffiti festgestellt. Mit brauner Farbe wurde ein Schriftzug der Größe 1 x 1 Meter an die Fassade gesprüht. Eine politische Motivation liegt nach ersten Erkenntnissen nicht vor. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0171959/2019 entgegen. (jk)

