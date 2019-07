Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche Rasenpflege

Eschenbergen - Landkreis Gotha (ots)

Heute Mittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Heckenbrand in die Waldstraße gerufen. Bei Eintreffen standen Gras und Hecke auf einem verwilderten Grundstück eines Einfamilienhauses in Flammen. Gegen 13 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Wegen Nichtbesitzes eines Rasenmähers hatte ein 79-Jähriger das Gras auf seinem Grundstück niederbrennen wollen. Dabei geriet auch der der Gartenzaun des Nachbarn mit in Brand und wurde beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. (jk)

