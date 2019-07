Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichentafel gestohlen

Eisenach (ots)

Zwischen Samstageabend und Sonntagnachmittag entwendeten Unbekannte von einem weißen Pkw VW die vordere Kennzeichentafel. Das Fahrzeug war am Theaterplatz in der Nähe der "Alten Schule" abgestellt. Es handelt sich um ein Eisenacher (EA-) Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0171095/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell