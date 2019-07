Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorrad gestohlen - Eigentümer bietet Finderlohn

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde vor einem Mehrfamilienhaus in der Schönbrunnstraße ein Motorrad gestohlen. Die dunkelsilberne MZ vom Typ "ETZ 250" war vor dem Haus abgestellt und mit dem Lenkerschloss gesichert. Das Fahrzeug war zugelassen und mit einem Ilm-Kreis (IK-) Kennzeichen ausgestattet. Auffällig an dem Motorrad ist, dass es etwas "schmuddelig" aussieht und rechtsseitig unterhalb der Sitzbank ca. zehn cm breit pink gespritzt ist. Auf dem Tank befinden sich keine Schriftzüge von Hersteller oder Typenbezeichnung.

Der Bestohlene bietet eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise, die zur Auffindung des Gefährts führen.

Hinweise zum Tatgeschehen, verdächtigen Personen oder dem Verbleib des Motorrads bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0170982/2019. (jk)

