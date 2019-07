Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer ziehen durch die Stadt

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen zogen Unbekannte aus Richtung Tiergarten durch den Lohmühlenweg bis hin zum Ried und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Von insgesamt acht Fahrzeugen wurden die Seitenspiegel abgetreten, an einer Gaststätte wurden ein Tisch und ein Blumenkübel beschädigt. Auch eine Baustellenabsperrung wurde umgeworfen. Die Gruppe von vermutlich vier Personen war zwischen 1 Uhr und 3 Uhr unterwegs. Die Höhe des Gesamtschadens konnte noch nicht beziffert werden. Ein Zusammenhang zu der Sachbeschädigung am Arnstädter Tierpark ist nicht auszuschließen - die Polizei berichtete hierzu.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4317742

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Personengruppen in Tatortnähe wahrgenommen? Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0170992/2019. (jk)

