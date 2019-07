Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchversuch in eine Firma

Gotha (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:40 Uhr versuchten Unbekannte in eine Firma in der Cyrusstraße einzubrechen. Die mutmaßlichen Täter begaben sich auf das Grundstück der Firma und öffneten ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam. Vermutlich durch den ausgelösten Alarm wurden die Einbrecher verscheucht, ohne etwas zu entwenden. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Wer hat Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder der Tat selbst gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0170847/2019. (jk)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

