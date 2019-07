Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randale am Einkaufsmarkt

Dachwig - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr randalierten Unbekannte am Einkaufswagenunterstand eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße. Die beiden Jugendlichen rissen Einkaufswagen heraus und schlugen mehrere Scheiben des Unterstands ein. Einer der Jugendlichen trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine knielange dunkle Hose und führte einen Turnbeutel mit sich, der andere war mit einer dunklen knielangen Hose bekleidet. Beide verließen vor Eintreffen der Polizei den Ort des Geschehens in Richtung Bahnhof. Neben einem Sachschaden von etwa 200 Euro an den Plexiglasscheiben ließen die Burschen leere Flaschen, Müll und einen Einweggrill zurück.

Wer kann Angaben zur Tat oder den beiden Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0170849/2019. (jk)

