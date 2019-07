Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Creuzburg - Wartburgkreis (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Sonntag Mittag auf einem Wirtschaftsweg zwischen Creuzburg und Scherbda ein Kraftrad mit Beiwagen von der Fahrbahn ab. Dabei wurden die beiden Nutzer von ihrem Gefährt geschleudert. Ein 42-Jähriger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein 24-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern gegenwärtig noch an. (as)

