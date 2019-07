Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Fahrradanhänges

Arnstadt (ots)

Unbekannte Täter betraten in der Nacht vom 05.07.-06.07.19 widerrechtlich ein Grundstück in Arnstadt, An der Weisse. Auf dem Gelände des Gundstückes befindet sich ein Nebengelass, dessen Tor mit einem Schließriegel gesichert war. Dieses wurde durch die Täter zur Seite geschoben. So gelangten sie in des Innere des Gelasses.Dort entwendeten sie einen Anhänger für den Kindertransport im Wert von ca. 800 Euro.Sachschaden entstand nicht. (wh)

