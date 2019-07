Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blinde Zerstörungswut

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots)

Am Samstagvormittag gegen halb zehn wurden Polizeibeamte zu einem Pkw Citroen gerufen, der in einem Garagenkomplex im Eisenacher Ortsteil Stregda stand. Auch die fassungslose, 39-jährige Nutzerin des Fahrzeuges war zugegen. Durch unbekannte Personen wurden aus unbekannten und nicht nachvollziehbaren Gründen sämtliche Scheiben des Autos zerstört. Es stand am 05.07.2019 gegen 17.00 Uhr noch unversehrt im besagten Garagenkomplex. Einige ins Auto gehörende Gegenstände, die auf der Rücksitzbank lagen, wurden zudem entwendet. Hinweise nimmt die PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/2610 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Hinweisnummer 0170405/2019 entgegen. (vt)

