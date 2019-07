Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Bäckerfiliale eingestiegen - Einbrecher gestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Auf frischer Tat wurde am frühen Samstagmorgen ein Einbrecher am Bahnhof Gotha gestellt. Gegen 01:28 Uhr wurde der 34-Jährige beim Einsteigen in eine Bäckerfiliale beobachtet. Kurz darauf konnte der Täter unweit des Tatortes mit dem erbeuteten Bargeld und Lebensmitteln festgenommen werden. Auf seinem Fluchtweg hatte der Mann Teile der Beute sowie sein Tatmittel verloren. In der Bäckerfiliale entstand ein Sachschaden von geschätzten 800 Euro. Nach seiner Festnahme wurde der Täter dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der Mann in eine Haftanstalt überstellt. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell