Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung und versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Zu gleich zwei Straftaten kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Friedrichroda. Zu beiden Sachverhalten sucht die Polizei Gotha nun Zeugen. Zum einen beschädigten Unbekannte gegen 23:00 Uhr zwei Fensterscheiben des Gymnasiums im Engelsbacher Weg. Der entstandene Schaden beläuft sich hier auf etwa 1500 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 und Hinweisnummer 0170283/2019 engegen genommen. Zum anderen versuchten unbekannte Täter in das Schwimmbad Friedrichroda einzubrechen (Hinweisnummer 0170664/2019). Hier liegt der Sachschaden bei 150 Euro. Es wurde nichts entwendet.

