Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unachtsam mit dem Fahrrad

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit einem Dacia die Schäferstraße in Richtung Mairichstraße. Auf der Kreuzung zur Johannesstraße drehte er mit seinem Pkw, um die Schäferstraße in entgegengesetzte Richtung zu befahren. Als er an einem geparkten Pkw vorbei fuhr, kam hinter diesem plötzlich ein 9-Jähriger auf dem Fahrrad hervor gefahren. Der behelmte Junge vergaß zu bremsen, weil er sich gerade mit einem Freund unterhielt, und kollidierte mit der Fahrzeugseite des Dacia. Er stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand kein Sachschaden. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell