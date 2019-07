Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hecke in Brand

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Abend gegen 20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über eine brennende Hecke in der Schwarzburger Straße informiert. Bei Eintreffen standen etwa 0,5 x 2 Meter einer Gras- und Heckenfläche in Brand. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt löschten das Feuer, bevor ein größerer Schaden entstehen konnte. Personen und Sachwerte waren nicht in Gefahr. Möglicherweise wurde der Brand durch eine weggeworfene Zigarettenkippe verursacht. (jk)

